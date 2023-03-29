Эксклюзив 29 марта 2023, 16:27 Идею создания международного трибунала по Украине сочли фарсом Политолог Ярошенко назвал фарсом идею США создать международный трибунал по Украине РИА «Новости»

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Идея Госдепа США создать специальный трибунал по Украине является фарсом, для остального мира этот шаг никаких последствий нести не будет. Об этом «360» заявил политолог Алексей Ярошенко.

«Мы давно видим, как США и Запад пытаются трактовать международное право в своих целях. Это все фикция. Они сами растоптали и нивелировали международное право, просто уничтожили. А теперь пытаются к нему апеллировать, хотя давно продвигают свои правила», — сказал он.

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Ярошенко назвал сомнительной идею использовать украинское законодательство в основе трибунала. По его словам, в нем закреплены элементы нацистской идеологии.

«В этом спецтрибунале могут принять участие до 40–50 стран, ближайших приспешников США, находящихся на коротком поводке. Но это фарс, но никаких остальных последствий для остального мира не будет», — заключил политолог.

Ранее представитель Госдепа США Ведант Пател заявил о планах США инициировать создание специального международного трибунала по Украине. Посольство России в США назвало идею о трибунале профанацией, не имеющей отношения к правосудию.