Мир 17 февраля 2023, 13:17 Идею позвать Путина и Байдена в Минск оценили в Кремле Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин всегда готов к встрече с Лукашенко РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден вряд ли откликнется на предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко посетить Минск вместе с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«США вряд ли откликнулся на это предложение Лукашенко, а Путин всегда готов к встрече с ним», — отметил официальный представитель Кремля.

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Песков напомнил, что Байден рассчитывает в ближайшее время посетить Польшу, а остальных остановок у него не планируется.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ради прекращения конфликта на Украине готов принять Джо Байдена и Владимира Путина в Минске. По его словам, все такие вопросы решаются именно в белорусской столице.

В начале февраля Песков заявлял, что Путин не планирует проводить с Байденом переговоры по украинскому конфликту.