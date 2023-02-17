17 февраля 2023, 13:17
Идею позвать Путина и Байдена в Минск оценили в Кремле
Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин всегда готов к встрече с Лукашенко
Президент США Джо Байден вряд ли откликнется на предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко посетить Минск вместе с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
«США вряд ли откликнулся на это предложение Лукашенко, а Путин всегда готов к встрече с ним», — отметил официальный представитель Кремля.
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Песков напомнил, что Байден рассчитывает в ближайшее время посетить Польшу, а остальных остановок у него не планируется.
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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ради прекращения конфликта на Украине готов принять Джо Байдена и Владимира Путина в Минске. По его словам, все такие вопросы решаются именно в белорусской столице.
В начале февраля Песков заявлял, что Путин не планирует проводить с Байденом переговоры по украинскому конфликту.
Белоруссия
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Александр Лукашенко
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