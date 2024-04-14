Мир 14 апреля 2024, 02:49 Идею повысить выплаты военным ВСУ раскритиковали в Раде Депутат Рады Безуглая назвала чрезмерной идею повысить выплаты для ВСУ Freepik

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Чрезмерные суммы, заявленные на повышение выплат военнослужащим и семьям погибших, могут повлечь за собой дыру в госбюжете. Об этом депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в социальной сети Facebook.*

«Повышение выплат военнослужащим еще на 70 тысяч гривен — это о включении „печатного станка“. 15 миллионов гривен (более 380 тысяч долларов — прим. ред.) выплат семьи погибшего считаю чрезмерными», — написала она

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По мнению депутата, Украина не сможет осилить такие деньги и это приведет к увеличению дыры в госбюджете.

Ранее украинские власти сообщили, что готовы предоставить определенные льготы желающим вступить в ряды ВСУ по контракту. Также в ВСУ из-за масштабного дезертирства появится аналог заградотрядов. Проблему дезертирства в армии признался президент Украины Владимир Зеленский.

*Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.