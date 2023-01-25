Мир 25 января 2023, 14:30 Идею поставить Украине американские и немецкие танки назвали в Кремле абсурдной Пресс-секретарь Кремля Песков: план поставки на Украину танков технологически провальный РИА «Новости»

Читать 360tv в

План поставить на Украину американские танки Abrams и немецкие Leopard абсурдный и провальный с технологической точки зрения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что их уничтожат, и рядовые налогоплательщики понесут расходы. Об этом рассказали «Известия».

Он назвал идею передать танки украинской армии абсурдной. Германия и США сделали много взаимоисключающих заявлений, в том числе через утечки информации в СМИ. Дмитрий Песков заметил, что «не все гладко» в этих странах, самом альянсе и в части наличия танков.

Реклама

«Просто по технологическим аспектам этот план такой достаточно провальный», — сказал он.

Представитель администрации президента сослался на мнение специалистов и сказал, что главная проблема в том, что потенциал танков для Вооруженных сил Украины переоценили. К тому же новые дорогостоящие танки, по его словам, сгорят на поле боя так же быстро, как и другие, и эти расходы лягут на плечи европейцев — американцы пострадают не так сильно, как их союзники.

Даже если Пентагон одобрит передачу танков ВСУ, то фактически они поступят на вооружение только через год, предупредили американские СМИ. Процедура может затянуться из-за бюрократии — придется заключать контракты с производителями.