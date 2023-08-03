Мир 03 августа 2023, 23:42 Идею победы Украины за счет поставок оружия в Германии назвали ошибочной Депутат бундестага Штегнер: идея победы Украины за счет поставок оружия ошибочна Pxhere

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Депутат от правящей социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер заявил об ошибочном мнении тех, кто верил в быструю победу Украины благодаря поставкам оружия с дальним радиусом действия. Об этом он сказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Штегнер выразил уверенность, что нельзя рассматривать ситуацию только из военной перспективы. По его мнению, должны играть роль политические, экономические, гуманитарные и дипломатические усилия.

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«Необходимо признать, что оценка тех, кто руководствовался одной лишь военной логикой изменилась и они во многом обманулись», — сказал немецкий депутат.

Подтверждением своим словам Штегнер посчитал затягивание боевых действий, о конце которых речи не идет. От этого, как заметил депутат, страдает население и все больше растут риски.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что он на сегодняшний день выступает против передачи Киеву крылатых ракет Taurus. Однако он отметил, что в будущем ФРГ все-таки может передать это вооружение украинским военным.