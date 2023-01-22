22 января 2023, 13:43
Идею передачи американских танков Украине раскритиковали в конгрессе
Конгрессвумен Грин раскритиковала идею передать Украине американские танки
Член палаты представителей США от Республиканской партии США Линдси Грэм подвергся критике от соратника по партии Марджори Тейлор Грин. Она отчитала политика за предложение передать украинским военным американские танки Abrams и выразила недовольство в Twitter.
«США подвергаются каждый день вторжению на южных границах, наших сограждан убивают там в рекордных количествах. Мы служим нашему американскому народу, а не Владимиру Зеленскому», — написала Грин.
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Грэм призвал Конгресс согласиться на передачу Украине танков. По его словам, представители обеих партий должны преследовать общую цель — помогать Украине в противостоянии с Россией.
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Украина требует от Германии поставить ей передовые танки Leopard. В СМИ сообщалось, что немецкое правительство не хочет видеть свою военную технику на границах с Россией, однако может согласиться на передачу бронетехники, если США поставят ВСУ свои танки Abrams.
США
Украина
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