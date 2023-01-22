Мир 22 января 2023, 13:43 Идею передачи американских танков Украине раскритиковали в конгрессе Конгрессвумен Грин раскритиковала идею передать Украине американские танки Defense.gov

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Член палаты представителей США от Республиканской партии США Линдси Грэм подвергся критике от соратника по партии Марджори Тейлор Грин. Она отчитала политика за предложение передать украинским военным американские танки Abrams и выразила недовольство в Twitter.

«США подвергаются каждый день вторжению на южных границах, наших сограждан убивают там в рекордных количествах. Мы служим нашему американскому народу, а не Владимиру Зеленскому», — написала Грин.

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Грэм призвал Конгресс согласиться на передачу Украине танков. По его словам, представители обеих партий должны преследовать общую цель — помогать Украине в противостоянии с Россией.

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Украина требует от Германии поставить ей передовые танки Leopard. В СМИ сообщалось, что немецкое правительство не хочет видеть свою военную технику на границах с Россией, однако может согласиться на передачу бронетехники, если США поставят ВСУ свои танки Abrams.