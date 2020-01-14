Идею отмечать день взятия Москвы прокомментировали в Госдуме

С таким заявлением литовский депутат выступил на личной странице в Facebook.

«Если у них (в Литве. — RT) любые действия, которые связаны с агрессией, захватом чужой территории, с убийством мирных граждан, являются праздником, это говорит о том, что сегодня гражданское общество, которое избирает таких политиков, тоже не понимает свои действия», — подчеркнул Водолацкий.

По словам российского депутата, такие предложения подрывают авторитет самих политиков.

«Польские и прибалтийские политики, делая такие заявления выставляют себя… как люди, которые не знают истории и последствия этой истории, и не понимают последствия таких высказываний», — заметил парламентарий.

Водолацкий призвал уважать историю государств.

«Мы должны всеми силами отстаивать нашу победу, нашу историю, ­­­­­­­­­ наша история требует уважения, и это уважение и память мы должны максимально защищать», — заключил он.