Идею о снятии патентной защиты с вакцин от коронавируса поддержали в России

Россия выступила за снятие патентной системы защиты с вакцин от коронавируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что это сделает их доступнее.

Глава российского здравоохранения заявил об этом во время выступления на сессии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«С целью повышения доступности вакцин Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от коронавируса», — передал «Интерфакс» слова Мурашко.

Он призвал Всемирную организацию здравоохранения сократить сроки заявок с помощью оптимизации процедуры переквалификации новых вакцин и препаратов. Мурашко заявил, что считает недопустимым создавать дублирующие ВОЗ механизмы по борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее Мурашко рассказал о единственном способе победить коронавирус — приобретении коллективного иммунитета. Получить его, по мнению главы Минздрава, поможет массовая вакцинация.

В России количество смертей от COVID-19 приблизилось к 120 тысячам. Всего в России зафиксировали 5 017 795 случаев заражения SARS-CoV-2.