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    25 мая 2021, 12:01

    Идею о снятии патентной защиты с вакцин от коронавируса поддержали в России

    Екатерина Шамина

    Россия выступила за снятие патентной системы защиты с вакцин от коронавируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что это сделает их доступнее.

    Идею о снятии патентной защиты с вакцин от коронавируса поддержали в России

    Глава российского здравоохранения заявил об этом во время выступления на сессии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    «С целью повышения доступности вакцин Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от коронавируса», — передал «Интерфакс» слова Мурашко.

    Он призвал Всемирную организацию здравоохранения сократить сроки заявок с помощью оптимизации процедуры переквалификации новых вакцин и препаратов. Мурашко заявил, что считает недопустимым создавать дублирующие ВОЗ механизмы по борьбе с пандемией коронавируса.

    Ранее Мурашко рассказал о единственном способе победить коронавирус — приобретении коллективного иммунитета. Получить его, по мнению главы Минздрава, поможет массовая вакцинация.

    В России количество смертей от COVID-19 приблизилось к 120 тысячам. Всего в России зафиксировали 5 017 795 случаев заражения SARS-CoV-2.