Мир 05 марта 2023, 07:52 Идею лишить Россию Крыма назвали глупой в США Американский журналист Наполитано высмеял идею США лишить Россию Крыма РИА «Новости»

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Идея украинских властей о лишении России полуострова Крым является глупой. Об этом в Twitter написал автор YouTube-канала Judging Freedom, журналист Эндрю Наполитано.

«Идея о якобы освобождении Крыма от России это тоже самое, что думать об освобождении Техаса от США и передаче его Мексике», — считает он.

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Полуостров является частью России с 2014 года после проведенного мирного референдума. Абсолютным большинством голосов жители выбрать воссоединение с Россией.

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МИД сообщал, что власти США подначивают Украину к нападению на Крым, чтобы заработать политических очков перед предстоящей в 2024 году выборной президентской компанией.

Политолог Евгений Михайлов объяснял США, что украинские военные ждут поставок западной техники, чтобы начать полномасштабное наступление на Крым.