05 марта 2023, 07:52
Идею лишить Россию Крыма назвали глупой в США
Американский журналист Наполитано высмеял идею США лишить Россию Крыма
Идея украинских властей о лишении России полуострова Крым является глупой. Об этом в Twitter написал автор YouTube-канала Judging Freedom, журналист Эндрю Наполитано.
«Идея о якобы освобождении Крыма от России это тоже самое, что думать об освобождении Техаса от США и передаче его Мексике», — считает он.
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Полуостров является частью России с 2014 года после проведенного мирного референдума. Абсолютным большинством голосов жители выбрать воссоединение с Россией.
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МИД сообщал, что власти США подначивают Украину к нападению на Крым, чтобы заработать политических очков перед предстоящей в 2024 году выборной президентской компанией.
Политолог Евгений Михайлов объяснял США, что украинские военные ждут поставок западной техники, чтобы начать полномасштабное наступление на Крым.
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