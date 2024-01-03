Мир 03 января 2024, 09:19 Идею фон дер Ляйен о цифровом евро назвали бесполезной для ЕС Дюпон-Эньян: предложение фон дер Ляйен ввести цифровой евро не поможет ЕС Hendrik Schmidt / Global Look Press

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Введение цифрового евро — бесполезная затея, которая не поможет восстановить промышленность Евросоюза. Об этом в соцсети X написал французский парламентарий Николя Дюпон-Эньян.

Политик подчеркнул, что спустя 25 лет с момента введения единой валюты ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и директор МВФ Кристин Лагард анонсировали введение цифрового евро. Однако эта мера не даст никакого результата, поскольку «рабочие места, промышленность, покупательная способность разрушены».

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Дюпон-Эньян также призвал всеми силами сопротивляться прекращению анонимности. По его мнению, власти не должны отслеживать покупки граждан.

Ранее фон дер Ляйен обвинили в попытках развалить ЕС из-за ее позиции по Украине. Глава Еврокомиссии предлагала выработать механизм, который помог бы решать вопросы блока без участия всех его 27 членов.