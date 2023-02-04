Мир 04 февраля 2023, 15:41 Идею Евросоюза о трибунале по Украине сочли аморальной Захарова напомнила заявившим о трибунале по Украине про обман с Минскими соглашениями РИА «Новости»

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Заявления стран Запада о создании трибунала по ситуации на Украине полностью аморальны. Судебную мантию пытаются примерить те, кто годами покрывал преступления киевского режима против мирного населения Донбасса, обманывая с Минскими соглашениями. Об этом говорится в комментарии представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой по итогам саммита Евросоюз — Украина.

Она напомнила, что в ходе съезда в Киеве ряд западных лидеров предложили создать специальные структуры для привлечения к ответственности за происходящее на Украине. По мнению Захаровой, это полностью абсурдные и аморальные инициативы.

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«А судьи кто? Те, кто обманывал с Минскими соглашениями, покрывал военные преступления киевского режима против мирного населения в Донбассе с 2014 года, накачивал украинских преступников оружием и деньгами, кто пытается незаконно присвоить государственные активы России и средства наших граждан?» — задалась вопросом Захарова.

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Дипломат подчеркнула, что руководители Евросоюза и главы государств в очередной раз доказали, что используют Украину в качестве оружия, чтобы не допустить создания многополярного мира, за который выступают Россия и большинство стран.

Генеральный прокурор Германии Петер Франк заявил, что сотрудники его ведомства с марта 2022 года собирают доказательства и свидетельства военных преступлений на Украине. По его словам, данные понадобятся в будущем для международного или национального суда.