Идею европейских политиков включить Киркорова в санкционный список сочли ерундой | 360°

Эксклюзив 27 октября 2022, 12:46 Идею европейских политиков включить Киркорова в санкционный список сочли ерундой Адвокат Добровинский предложил вслед за Киркоровым ввести санкции против всех россиян РИА "Новости"

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Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе направила в Госдеп США и главе дипломатического корпуса ЕС Жозепу Боррелю письмо с предложением включить в санкционные списки шесть россиян, среди которых оказались певец Филипп Киркоров и актер Стивен Сигал. Как сообщила газета Newsweek, авторы идеи заявили, что все фигуранты поддерживают политику президента России Владимира Путина и должны за это ответить.

Адвокат Александр Добровинский в беседе с «360» заявил, что коллективный Запад занимается ерундой и теряет время. Хотя вопрос можно было решить проще и ввести санкции против всего населения России, включая домашних животных. Иначе все это не имеет никакого смысла.

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«Получается совершенно наоборот: если ты попал под санкции, то автоматом становишься героем в России, тебя везде зовут, ты зарабатываешь намного больше, чем до этого. А это совершенно не то, на что делается расчет», — пояснил он.

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По словам Добровинского, введением санкций против известных людей Запад только повышает их популярность.

Ранее министерство иностранных дел Литвы закрыло въезд в страну Филиппу Киркорову на пять лет. Причиной стало посещение артистом Крыма. Певец не согласился с такой постановкой и подал иск в суд для обжалования этого решения.