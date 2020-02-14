Идея Зеленского о «городе-саде» не понравилась депутатам России и крымчанам

Идею украинского президента Владимира Зеленского о «городе-саде» для крымчан оценили в Госдуме. Желающие переехать в «резервацию» найдутся вряд ли, а само предложение устарело.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости» оценил проект, который глава Украины хочет реализовать в Херсонской области для переселенцев из Крыма.

«Я сомневаюсь, что найдутся люди, которые поедут в так называемый „город-сад“, который они хотят создать. Крымчан этими коврижками не заманишь», — заявил парламентарий.

Шеремет напомнил, что подобное уже есть в Крыму. И во времена нахождения полуострова в составе Украины об этом можно было только мечтать.

Сейчас на крымской территории реализуют крупные инфраструктурные проекты. Они «видны даже из космоса», чему украинские власти, подчеркнул депутат Госдумы, завидуют. Отсюда и возникают идеи о «фантастических проектах».

По мнению Шеремета, если город-сад и появится, то для крымчан он станет своеобразной «резервацией».

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что этот проект несбыточен. Направлен он, по мнению политика, на «разворовывание бюджета страны».

Возглавляющая украинскую общину Крыма Анастасия Гридчина и вовсе отметила, что крымчанам «город-сад» Зеленского на границе с полуостровом не нужен. Она посоветовала президенту Украины заботиться о гражданах своей страны и «не лезть со своим уставом в чужой монастырь».

«Мы в Крыму, в отличие от украинцев, живем в комфортных условиях, нас детскими садами, школами, больницами не удивишь», — подчеркнула Гридчина.

Зеленскому, по ее мнению, стоит приехать в Херсонскую область. Там местные жители ему объяснят, чего им действительно не хватает — «города-сада» или асфальта на дорогах.

Реализацию проекта в Херсонской области Украина намерена начать в 2020 году. Он предназначен для переселенцев из Крыма, среди которых более 500 семей крымских татар, указано на сайте Зеленского. Украинский лидер подчеркнул, что «город-сад» должен показать отношение Киева к крымчанам и дать почувствовать разницу, ведь там будет «все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома».