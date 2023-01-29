Мир 29 января 2023, 05:05 Идея передать Киеву F-16 набирает все большую поддержку в Пентагоне — СМИ Politico: в Пентагоне идея передать Киеву самолеты F-16 получает все большую поддержку Публичное достояние

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Идея о передаче Киеву истребителей F-16 американского производства получает все большую поддержку в Минобороны США, но окончательного решения пока нет, сообщила Politico, ссылаясь на свои источники.

Ряд чиновников в Пентагоне подталкивают руководство к тому, чтобы поддержать поставку самолетов Украине. По словам неназванного представителя ведомства, «эта идея не встречает сопротивления».

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При этом координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США дискутируют с Украиной насчет поставок вооружений. Новых объявлений, касающихся F-16, нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после анонса западными странами поставок танков призвал предоставить ВСУ самолеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что в Европе этот вопрос «взяли в работу».

Президент Аргентины Альберто Фернандес после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем заявил, что Латинская Америка не будет передавать Киеву танки.