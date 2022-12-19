Мир 19 декабря 2022, 09:44 Идея ЕС ввести потолок цен на газ приведет к деградации рынка — МИД Посол МИД РФ Сентюрин предупредил о деградации рынка из-за идеи ЕС о потолке цен на газ РИА «Новости»

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Введение потолка цен на газ противоречит международному праву и приведет к деградации рынка. Посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин рассказал об этом РИА «Новости».

«Могут быть разные безумные идеи на этот счет <…>. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков», — сказал он.

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Юрий Сентюрин назвал ограничение максимальных цен на газ контррыночным инструментом. Авторы этой идеи нарушат международное право и спровоцируют серьезные последствия для экономики, в том числе дестабилизируют рынок энергоресурсов.

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Министры энергетики стран Евросоюза 19 декабря обсудят снижение порога цен на газ. Чехия предложила опустить его почти на треть — с 275 евро за мегаватт в час до 188 евро. Вице-премьер — министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил журналистам, что новое ограничение почти согласовали.

В начале декабря вступил в силу потолок цен на российскую нефть, которую поставляют по морю, в размере 60 долларов за баррель. Его ввели страны Евросоюза, G7 и Австралия.