Мир 19 ноября 2022, 11:59 Идеи Борреля назвали лишь провоцирующими раскол в Европе Представитель МИД России Захарова: большинство стран Европы не готовы идти за Брюсселем РИА «Новости»

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Идеи, которые доносит до стран Евросоюза глава евродипломатии Жозеп Боррель, провоцируют закрепление нового затяжного раскола Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД Россия Мария Захарова, сообщили на сайте ведомства.

«Не предлагается никаких рецептов для решения накопившихся проблем. Будто Россия или Евросоюз как географические и цивилизационные соседи могут куда-то деться друг от друга», — сказала дипломат.

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По ее словам, все происходящее выглядит как попытка ограничить политикам будущего возможности для выхода из кризиса. Захарова предположила, что Боррель хочет любой ценой вписать свое имя в историю. Пока что он запомнился расистскими рассуждениями о «европейском саде» и досаждающих европейцам «джунглях», напомнила Захарова.

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Она добавила, что пока рано говорить о результатах дискуссий внутри Евросоюза по отношениям с Россией, их обсуждение еще продолжается, в Москве на этот счет никаких иллюзий не питают.

Ранее Жозеп Боррель анонсировал развертывание сил реагирования в ЕС в 2023 году. Для чего они нужны он при этом не объяснил.