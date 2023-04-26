Эксклюзив 26 апреля 2023, 12:18 Идее США о возвращении Украины к границам 1991 года нашлось объяснение Политолог Светов: США хотят поддержать Украину проектом о возвращении к границам 1991 года Pxhere

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Соединенные Штаты подготовили еще один закон, который должен поддержать киевский режим. Речь идет о проекте о возвращении Украины к границам 1991 года. Политолог, журналист Юрий Светов в разговоре с «360» заявил, что этой инициативой американские власти хотят поднять свой рейтинг и внутри страны.

«Этот закон примут, американцы любят принимать такие законы. Все время существования СССР они ежегодно принимали резолюции, посвященные Прибалтике. Подчеркивали, что не признают присоединение прибалтийских государств к Советскому Союзу», — напомнил он.

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По его словам, США считают, что их резолюции в итоге помогли стать странам Балтии независимыми. Светов подчеркнул, что новой проект американцев никак не повлияет на Россию. Смысл инициативы в том, чтобы еще раз показать поддержку Украины и повысить собственные рейтинги.

«[Закон] для внутреннего потребления, выборы на носу. Президент Джо Байден только объявил, что идет на второй срок. Ему надо предъявлять обществу какие-то победы на украинском направлении. У него денег на ликвидацию аварий и других стихийных бедствий нет, а на Украину — есть. Это ему ставят в упрек. [Также проект нужен для] выражения поддержки Украине», — добавил собеседник «360».

Он высказал мнение, что у западных стран есть стратегическая задача — не допустить победы России. Ранее СМИ написали, что американские власти готовят проект закона о завершении конфликта на Украине и возвращении страны к границам 1991 года.