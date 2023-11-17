Мир 17 ноября 2023, 09:16 Идее фон дер Ляйен о «геополитической Европе» пришел конец — экс-советник Борреля Politico: конфликт в Израиле поставил крест на идее главы ЕК фон дер Ляйен IMAGO/www.imago-images.de

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Конфликт Израиля и ХАМАС в секторе Газа разрушил планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «геополитической Европе». Об этом Politico заявила бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля, директор итальянского аналитического центра Istituto Affari Internazionali Натали Точчи.

Ситуация на Ближнем Востоке показала «мучительную правду», из-за которой фон дер Ляйен придется поставить крест на своем амбициозном проекте, отметила эксперт.

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«Подход Европы к Украине давал предпосылки к тому, чтобы показать, что может означать геополитическая Европа. Ближний Восток показал, что ей конец», — подчеркнула Точчи.

По ее мнению, Евросоюз пытается игнорировать конфликт в секторе Газа и боится использовать свои рычаги влияния на Палестину и Израиль. Аналитик добавила, что европейские страны решили устроить «грызню друг с другом», пока в секторе Газа продолжается военная операция ЦАХАЛ.

Ранее политолог Александр Рар рассказал, почему Евросоюз стремится к расширению. По его словам, страны объединения хотят создать «мягкую империю».