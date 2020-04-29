Идеальное место для самоизоляции найдено в Шотландии

Участок располагается рядом с Шетландским архипелагом. Географически от острова даже ближе до Норвегии и Фарерских островов. Такой «уголок для самоизоляции» обойдется в 300 тысяч долларов.

На острове можно построить пирс, водяную мельницу и ряд объектов для ведения сельского хозяйства. Также там возможно реставрировать два заброшенных жилых дома и возведение нового коттеджа.