«Это было ожидаемо». Власти США против ICO Telegram Дурова

Запуск блокчейн-платформы Павла Дурова Telegram Open Network под угрозой. Комиссия по ценным бумагам и биржам США потребовала приостановить ICO компании. Якобы Telegram нарушил законы о ценных бумагах. Специалист по IT-безопасности Сохраб Гайрат рассказал «360», почему кошельки американцев могут оказаться под угрозой, и для чего Штатам нужна приостановка продаж.

ICO — это продажа токенов. Если криптовалюты (например, биткойн) — это виртуальные деньги, то токены — «цифровые акции». Последние можно использовать как купоны на покупку товаров или услуг компании, которая их выпустила.

В начале прошлого года Павел Дуров объявил о старте ICO. Так основатель «ВКонтакте» и Telegram рассчитывал привлечь финансирование на создание блокчейн-платформы TON для выпуска собственной криптовалюты Gram. Запуск TON назначили на 31 октября этого года.

Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала на Telegram Group Inc и принадлежащую ей блокчейн-платформу TON в суд с требованием приостановить ICO. Якобы они выпускали по сути ценные бумаги, но не предоставили инвесторам информацию о бизнес-операциях, финансовом состоянии, факторах риска и управлении.

Штаб-квартира комиссии по ценным бумагам и биржам США. Источник фото: D Ramey Logan / Wikimedia

По данным комиссии, компании продали около 2,9 миллиардов цифровых токенов Gram 171 покупателю по всему миру и более одного миллиарда токенов 39 жителям США.

Команда TON не согласна с позицией комиссии, однако рассматривает возможность переноса запуска платформы до урегулирования конфликта.

Такое развитие событий было ожидаемо, сам Дуров мог даже заранее знать об этом. Так считает специалист по IT-безопасности Сохраб Гайрат.

Павлу Дурову удалось привлечь огромные инвестиции со стороны США. А правительство США делает все, чтобы защитить капитал своих граждан. Именно из-за этого они временно приостановили продажу Сохраб Гайрат специалист по IT-безопасности

По словам Гайрата, комиссия вообще не должна была пропускать проведение ICO TON. Ключевую роль похоже сыграл авторитет Павла Дурова.

«Есть уверенность, что его обещания будут выполнены. Несмотря на то, что он отстает от обещанного графика на полгода», — заявил специалист по IT-безопасности.

Собеседник «360» считает, что у США сейчас фактически нет выхода. Власти должны обнулить полностью лицензию ICO TON. Но тогда граждане США потеряют свои вложения, поскольку в случае с ICO нет никакого страхования.

«Может, такими маневрами руководство Штатов пытается подогнать Павла Дурова, чтобы он запустил свой проект побыстрее. Потому что для налоговой системы США и для самой комиссии это будет только плюсом», — отметил Гайрат.

По мнению собеседника «360», такие личности как Дуров, упрямы и всегда доводят идеи до конца. Финансовых проблем у основателя Telegram нет. Он уже реализовал несколько достаточно популярных проектов. Опыт у него большой. Команда очень сильная.

«Я бы сказал, одна и з сильнейших на мировом уровне команд — его. Вряд ли Дуров будет отвлекаться на скандалы. Думаю, просто дальше продолжит придерживаться своей стратегии и будет разрабатывать и запускать свой проект», — заявил Гайрат.