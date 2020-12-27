Ибрагимович назвал лучшего футболиста мира

Златан Ибрагимович признался, кого считает лучшим футболистом. По его словам, Диего Марадона — единственный футболист в мире, который лучше него, хотя раньше Ибра фанател от бразильца Роналдо.

«Кто является лучшим футболистом всех времен? Роналдо был феноменом, он был моим кумиром. Но лучший всех времен — Марадона. Единственный, кто лучше меня», — заявил Ибрагимович. Его цитирует La Gazzetta Dello Sport.

В сентябре 2020 года шведский нападающий подписал новое соглашение с «Миланом», согласно которому он остается в итальянском клубе до 30 июня 2021 года.

Кумир Ибрагимовича, легендарный аргентинский футболист Диего Армандо Марадона умер от сердечного приступа 25 ноября в своем доме. Ему было 60 лет. В последние дни прославленный спортсмен восстанавливался после операции на мозге. Власти Неаполя переименовали домашний стадион «Наполи» «Сан-Паоло» в память о Марадоне, который лучшие годы своей карьеры провел в составе этого клуба. Аргентинцы попросили правительство изобразить национального героя на купюрах номиналом 10 тысяч песо.