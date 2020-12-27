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    27 декабря 2020, 16:14

    Ибрагимович назвал лучшего футболиста мира

    Андрей Иванов

    Златан Ибрагимович признался, кого считает лучшим футболистом. По его словам, Диего Марадона — единственный футболист в мире, который лучше него, хотя раньше Ибра фанател от бразильца Роналдо.
    Ибрагимович назвал лучшего футболиста мира

    «Кто является лучшим футболистом всех времен? Роналдо был феноменом, он был моим кумиром. Но лучший всех времен — Марадона. Единственный, кто лучше меня», — заявил Ибрагимович. Его цитирует La Gazzetta Dello Sport.

    В сентябре 2020 года шведский нападающий подписал новое соглашение с «Миланом», согласно которому он остается в итальянском клубе до 30 июня 2021 года.

    Кумир Ибрагимовича, легендарный аргентинский футболист Диего Армандо Марадона умер от сердечного приступа 25 ноября в своем доме. Ему было 60 лет. В последние дни прославленный спортсмен восстанавливался после операции на мозге. Власти Неаполя переименовали домашний стадион «Наполи» «Сан-Паоло» в память о Марадоне, который лучшие годы своей карьеры провел в составе этого клуба. Аргентинцы попросили правительство изобразить национального героя на купюрах номиналом 10 тысяч песо.