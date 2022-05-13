Умер президент ОАЭ шейх Халиф ибн Заид аль-Нахайян

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Халиф ибн Заид аль-Нахайян умер в возрасте 73 лет. Об этом со ссылкой на Министерство по делам президента ОАЭ сообщило агентство новостей WAM.

В заявлении говорится, что глава государства и лидер нации скончался в пятницу, 13 мая.

«Его высочество шейх Халифа бен Заид аль-Нахайян, президент государства перешел на сторону своего Господа», — уточняется в тексте.

Правительство страны объявило официальный траур на 40 дней. Работа всех федеральных, региональных и муниципальных ведомств прекратилась на трое суток начиная с сегодняшнего дня.

Халиф ибн Заид аль-Нахайян был вторым президентом ОАЭ и шестнадцатым эмиром Абу-Даби. Он занял этот пост в ноябре 2004 года, сменив на нем своего отца. Он входил в список самых богатых правителей мира с состоянием более 15 миллиардов долларов.