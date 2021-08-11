Экс-посол Азербайджана обратился к Жириновскому и «вонючим русским». Видео

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана, доктор наук, профессор Исфандияр Вагабзаде ответил на заявление главы ЛДПР Владимира Жириновского. Политик сказал, что в республике царит диктатура, а ее территорию в свое время подарил российской империи иранский шах. Посол записал видео, на котором он от души высказал все, что он думает про Жириновского и русских.

Ролик в Telegram опубликовал военкор Александр Коц. Вагабзаде обратился к Жириновскому: «Володь, слушай, жирная свинья, старый осел. Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация».

Посол заявил, что из Азербайджана каждый день в Россию направляют икру, рыбу, деньги. Сами жители республики в это время умирают с голоду. Вагабзаде подчеркнул, что в Афганистане проливал кровь за Россию и выполнил «ваш оккупационный долг».

«Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно», — подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол.

Вместо рыбы и икры он пообещал Жириновскому отправить намордник, купленный за собственные деньги.

Военный корреспондент Александр Коц предложил для спасения республики от «голодомора» самолетами военно-транспортной авиации отправить в Баку «все азербайджанское бизнес-сообщество из Москвы в качестве передового отряда».

Телеведущий Владимир Соловьев в Telegram выразил надежду, что пламенная речь Вагабзаде получит оценку официального Баку.

«Этот гражданин отдает себе отчет какой уровень скандала будет? Интересно услышать мнение официальных лиц Азербайджана. На статью он себе точно наговорил», — написал телеведущий.

Соловье отметил, что Вагабзаде действует как обычный провокатор и пытается привлечь к себе внимание.

«Говорят, что сняли его брата прокурора, да и к нему стали присматриваться, вот и вылез в СМИ, чтобы попиариться и „передернуть колоду“. А в советское время был типичным мажором. Шел по партийной линии, за счет знаменитого отца», — добавил телеведущий.

В ответна ноту азербайджанского посольства, лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил азербайджанским чиновникам о существовании свободы слова. Он подчеркнул, что Азербайджан живет за счет русского народа.