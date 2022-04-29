Азербайджан никогда не собирался конкурировать с Россией на газовом рынке Европы, заявил президент этой страны Ильхам Алиев. Вместе с тем он заявил, что поставки азербайджанского газа в Италию могут быть увеличены в два раза, написал ТАСС.

«У нас и в мыслях никогда не было конкурировать с Россией на газовом рынке Европы, так как объемы поставок несопоставимы», — сказал Алиев на международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество».

При этом, по его словам, Азербайджан может вдвое увеличить поставки своего газа в Италию, чтобы они доходили до 20 миллиардов кубометров в год. Для этого, как уточнил политик, потребуется увеличить мощность Трансадриатического газопровода. За один месяц такой вопрос решить невозможно, подчеркнул Алиев.

Трансадриатический трубопровод (ТАП) является составной частью Южного газового коридора (ЮГК). Коммерческие поставки газа в Европу по ТАП Азербайджан начал 31 декабря 2020 года.

Поставки рассчитаны на 25 лет. Они предусматривают ежегодный экспорт из Азербайджана более 10 миллиардов кубических метров газа на рынок Европы. Из них восемь миллиардов кубометров приходится на Италию, по одному миллиарду кубометров получают Греция и Болгария.