Протасевич рассказал о расставании с Сапегой и своей свадьбе

Проходящий в качестве обвиняемого по уголовному делу в Белоруссии бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сообщил о своей свадьбе. С приговоренной к шести годам колонии россиянкой Софьей Сапегой он расстался. Об этом Протасевич сообщил в своем блоге.

По словам журналиста, расследование уголовного дела в отношении него все еще продолжается и уже насчитывает более ста томов. Следователи также привлекают его в качестве свидетеля и эксперта по другим делам.

«Конкретных сроков окончания следствия пока никто не называет. Да и я уже давно перестал спрашивать, потому что этого, кажется, не знает никто», — сообщил Протасевич.

Он подчеркнул, что его неприятно удивил приговор с реальным сроком в шесть лет для бывшей девушки. Но при этом журналист подчеркнул, что изначально ей грозило до 20 лет.

Протасевич напомнил, что срок россиянка получила за администрирование Telegram-канала «Черная книга Белоруссии». Обвинение ей предъявили за разжигание ненависти.

После задержания и перевода под домашний арест отношения, которые и так были близки к завершению, испортились окончательно.

«Уже в сентябре мы банально сосуществовали рядом как сожители. И так как количество конфликтных ситуаций продолжало нарастать, в октябре нас расселили», — поделился Протасевич.

Он добавил, что уже семь месяцев с Сапегой его не связывают никакие отношения. При этом он призвал всех написать ей письмо со словами поддержки. Журналист подчеркнул, что продолжает тепло к ней относиться, даже несмотря на то, что под домашним арестом он успел жениться.

В качестве иллюстрации он опубликовал фото из ЗАГСа. Лицо своей избранницы и подписанные документы журналист закрыл.

Дело Софьи Сапеги рассматривал областной суд Гродно. Россиянку приговорили к шести годам колонии общего режима. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что россиянка получит всю необходимую помощь по дипломатическим каналам.

Романа Протасевича и Софью Сапегу задержали в аэропорту Минска в мае 2021 года после экстренной посадки самолета Ryanair, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс. Диспетчер белорусской воздушной гавани сообщил о заложенной на борту бомбе. Это сообщение не подтвердилось. Во время новой посадки на рейс Протасевича и Сапегу задержали.

Против бывшего главного редактора Nexta открыли уголовное дело по нескольким статьям, одно из которых об организации массовых беспорядков. В отношении россиянки завели два дела.