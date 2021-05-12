Священники и медики обсудят проблемы ЭКО и суррогатного материнства

Этические и законодательные ограничения суррогатного материнства, ЭКО и других репродуктивных технологий обсудят высокопоставленные представители Русской православной церкви (РПЦ), эксперты-католики и протестанты, а также светские ученые и медики России и Германии на международном круглом столе «Вопросы биоэтики: христианский ответ».

Мероприятие пройдет 12–14 мая в Пятигорске, сообщили РИА «Новости» в оргкомитете. Организаторами круглого стола выступают Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и Фонд имени Конрада Аденауэра.

Круглый стол — это русско-немецкое мероприятие, в рамках которого рассмотрят актуальные церковно-общественные проблемы. Одна из них — развитие биомедицинских технологий и этические ограничения, которые применимы в данной области.

«Надеемся, что состоится обмен мнениями между богословами, учеными-медиками и иными представителями гражданского общества по вопросам, которые беспокоят христиан России и Германии», — сказал в беседе с агентством зампредседателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что «мероприятие проходит в контексте острой общественной дискуссии в России о нравственной обоснованности ограничения суррогатного материнства». Кипшидзе заметил, что в России можно «использовать русских суррогатных матерей для удовлетворения спроса со стороны иностранцев». Он добавил, что, насколько ему известно, в Германии существует более жесткое законодательство в области суррогатного материнства, и за круглым столом надеются обсудить немецкий опыт.

Недавнее решение синода РПЦ о создании специальной Синодальной комиссии по биоэтике подтверждает актуальность вопросов биомедицинской этики.

В сентябре прошлого года председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов заявил о необходимости вывести экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) из программы обязательного медицинского страхования (ОМС).