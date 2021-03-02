Amazon обвинили в гендерной и расовой дискриминации

Американскую корпорацию Amazon заподозрили в расовой и гендерной дискриминации. Иск в суд с такими обвинениями подала юридическая фирма Wigdor LLP.

По словам представителей фирмы, Amazon берет на работу темнокожих только на низкие должности. При этом таких сотрудников повышают намного реже, чем остальных работников с аналогичной квалификацией, сообщило агентство Bloomberg. Также корпорацию обвинили в домогательствах, дискриминации и нарушении законов о равной оплате труда.

«Эта практика особенно серьезно сказывается на чернокожих женщинах в компании», — подчеркнули в Wigdor LLP.

Иск в суд в Вашингтоне подали от имени руководителя отдела по развитию стартапов в Amazon Web Services Шарлотты Ньюман. По словам женщины, ей пришлось ждать более двух с половиной лет повышения до уровня, на котором она уже и так работала. Кроме того, она отметила, что многие темнокожие сотрудники получали меньше, чем остальные.

Говоря о домогательствах Ньюман заявила, что один из коллег дергал ее за волосы, а менеджер назвал ее страшной. Летом 2020 года женщина подала жалобу о домогательствах, после чего у нее ухудшились отношения с руководством корпорации.