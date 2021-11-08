Названы причины энергокризиса в Европе и пути выхода из него

Причин охватившего Европу энергокризиса несколько. Главными являются глобальное обострение конкуренции за энергоносители, их рекордно низкий запас в европейских хранилищах и сокращение производства возобновляемой энергии. Но главным фактором стало ошибочное планирование энергоперехода.

Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Он сообщил, что Европа 13 октября начала активный период отбора газа в хранилищах, которые были заполнены на 78%. Это на 14% меньше пятилетней нормы.

Поэтому Греф предположил, что причиной кризиса стало планирование энергоперехода. Раньше европейцы свыше 90% газа приобретали по долгосрочным контрактам, которые гарантировали и стабильность всех условий.

«Здесь я соглашусь с президентом России, который указал на недостатки планирования европейского энергоперехода, отметив, что европейские регуляторы совершили ошибку, отказавшись от системы долгосрочных газовых контрактов», — объяснил Греф.

По его мнению, начавшийся ценовой бум на энергоносители и подорожание электроэнергии не меняют правила игры. Тем не менее, нужно сделать выводы и совместно решить проявившиеся системные проблемы. Скорее всего, еврокомиссия пересмотрит свои приоритеты по итогам 2021 года.

Россия тоже должна сделать выводы — декарбонизация экономики должна основываться на формировании устойчивой корзины низкоуглеродных источников. Речь идет об атомных и гидроэлектростанциях, а также газовой генерации системами улавливания и захоронения углекислого газа.

На минувшей неделе стоимость газа в Европе побила все рекорды, увеличившись до 515 долларов за тысячу кубометров.