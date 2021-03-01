Трамп раскритиковал Байдена и пообещал вернуться

В своем первом появлении на публике спустя шесть недель после ухода с поста президента США Дональд Трамп сделал несколько далекоидущих опровержений и заявлений. Он подтвердил, что его политическая карьера не закончена, и он не собирается создавать новую партию.

На ежегодном съезде консерваторов (CPAC) он не отказал себе в удовольствии назвать первый месяц правления президента-демократа Джозефа Байден самым провальным в современной истории. Трамп также намекнул, что «может победить их снова» в 2024 году.

«Мы все знали, что администрация Байдена будет плохой, но мы никогда не представляли, насколько плохой она будет и как далеко они зайдут. У нас были замечательные дебаты, но он никогда не говорил об этом. Мы не знали, о чем он, черт возьми, на самом деле говорил. Его кампания была сплошной ложью», — приводит слова Трампа издание Еxpress.

Экс-президент заявил, что администрация его соперника на прошедших выборах уже выступила против создания новых рабочих мест, института семьи, женщин и науки.

«Всего за один короткий месяц Америка стала не первой, а последней страной», — посетовал Трамп. Он обвинил Байдена в том, что он «продает американских детей профсоюзам учителей» и потребовал немедленно открыть школы.

Трамп также исключил создание новой политической партии и заявил, что республиканцы сплотят ряды, и станут сильнее, чем когда-либо прежде.

На днях сенатор-республиканец Митт Ромни, который на прошлых выборах голосовал за другого кандидата, заявил, что у Трампа есть все шансы выступить в качестве кандидата в 2024 году.