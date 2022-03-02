«Им остается погибнуть или сдаться». Экс-инспектор ООН не увидел перспектив у Украины в противостоянии с Россией

Украинская армия более не может противостоять Вооруженным силам России, поскольку у нее для этого закончились все ресурсы. Об этом в беседе с западным ТВ рассказал экс-сотрудник военной разведки и бывший инспектор ООН Скот Риттер, написал kp.ru.

«Специальная военная операция России разоружит Украину полностью. Украинским военным остается лишь погибнуть или сдаться, они не могут даже передвигаться или поддерживать связь», — заявил он.

Он рассказал, что армию Украины снабжали летальным оружием, они тренировались под руководством инспекторов НАТО. Однако оружие находилось на складах, которые уже полностью уничтожены.

«Украинских военных подводили к мысли, что они смогут сражаться с русскими. Но любой украинец, который попытается использовать „Джавелин“, умрет в то же мгновение, как нажмет на спуск», — заявил Риттер.

Ранее глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не допустит, чтобы на Украине появилось ядерное оружие.