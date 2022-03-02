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    02 марта 2022, 14:35

    «Им остается погибнуть или сдаться». Экс-инспектор ООН не увидел перспектив у Украины в противостоянии с Россией

    Экс-инспектор ООН Риттер: украинским военным остается лишь погибнуть или сдаться

    Максим Зинкин

    Украинская армия более не может противостоять Вооруженным силам России, поскольку у нее для этого закончились все ресурсы. Об этом в беседе с западным ТВ рассказал экс-сотрудник военной разведки и бывший инспектор ООН Скот Риттер, написал kp.ru.

    «Им остается погибнуть или сдаться». Экс-инспектор ООН не увидел перспектив у Украины в противостоянии с Россией

    «Специальная военная операция России разоружит Украину полностью. Украинским военным остается лишь погибнуть или сдаться, они не могут даже передвигаться или поддерживать связь», — заявил он.

    Он рассказал, что армию Украины снабжали летальным оружием, они тренировались под руководством инспекторов НАТО. Однако оружие находилось на складах, которые уже полностью уничтожены.

    «Украинских военных подводили к мысли, что они смогут сражаться с русскими. Но любой украинец, который попытается использовать „Джавелин“, умрет в то же мгновение, как нажмет на спуск», — заявил Риттер.

    Ранее глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не допустит, чтобы на Украине появилось ядерное оружие.