«И ООН, и НАТО отреагируют». Анкаре пообещали серьезные последствия в случае «вторжения в Сирию»

Сенатор Линдси Грэм заявил, что США введут санкции против Турции и поднимут вопрос о приостановке ее членства в НАТО, если Анкара «вторгнется в Сирию». А вероятность исключения из Альянса есть, заявил «360» советник Демократической партии США Антон Конев. Он рассказал, какие еще санкции могут ожидать Турцию.

Линдси Грэм отметил, что обсудил с сенатором-демократом Крисом Ван Холленом возможность вторжения Анкары на территорию Сирии. Об этом Грэм написал в Twitter.

«Мы представим двухпартийный законопроект по санкциям против Турции, если они вторгнутся в Сирию, и призовем к приостановке ее участия в НАТО в случае атаки на курдские силы», — заявил сенатор.

Американец отметил, что курды боролись с ИГ* вместе со Штатами.

При этом не стоит расценивать слова Грэма слишком серьезно. В этом уверен советник Демократической партии США Антон Конев.

«Это комментарий одного сенатора. Принимать как официальную позицию США это нельзя. Но думаю, что за курдское меньшинство на границе заступится все мировое сообщество, если Турция попытается как-то вторгнуться туда», — заявил Конев.

По его словам, такое развитие ситуации будет очень походить на геноцид. Сенатор, как утверждает советник демократов, высказался достаточно строго, и от реальности его выражения недалеки. Исключат ли Турцию из НАТО? Сказать это однозначно трудно, заявил Конев. Но последствия для Анкары будут точно, и этот вариант Грэма нельзя исключить.

Ситуация очень тонкая. Естественно, если Турция станет агрессором, сделает что-то, что делать нельзя, то все общество — и ООН, и НАТО — вступятся. Будут последствия Антон Конев советник Демократической партии США.

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Собеседник «360» отметил, что Анкару могут ждать экономические санкции. Впрочем, Турция — достаточно крупный партнер для США. И в случае введения ограничений Штатам придется искать альтернативу.

Ранее Дональд Трамп заявил, что разрушит экономику Турции, если она сделает что-то «непозволительное».

Реджеп Тайип Эрдоган 5 октября сообщил, что турецкие военные готовы начать военную операцию на севере Сирии. Ее цель — очистить приграничную территорию Сирии от местных курдов, которые обороняют район.

* «Исламское государство»/ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.