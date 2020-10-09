И. о. главы Госкомитета нацбезопасности Киргизии выгнали из здания

Исполняющего обязанности главы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Омурбека Суваналиева выгнали из здания. Его выпроводили представители руководства, ветераны и личный состав ведомства.

«По мнению руководства и личного состава, ГКНБ не будет служить меркантильным интересам отдельных политических и иных сил. <…> Главная цель — это служение во благо народа и процветание Кыргызстана», — говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ.

Представители ведомства заявили, что не хотят служить «политическим орудием для достижения корыстных целей определенных групп». Поэтому они выпроводили Суваналиева из центрального здания ГКНБ.

После этого заявления президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков снял Омурбека Суваналиева с занимаемой им должности, сообщает пресс-служба главы государства.

Также стало известно, что Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра страны. Они будут исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. Сам президент пообещал уйти в отставку, когда страна вернется к законности и будут назначены новые легитимные руководители в исполнительных органах власти.