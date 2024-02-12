12 февраля 2024, 01:50
«И нам стоило бы». Американцев призвали взять пример с Путина
Fox News: руководству США следует взять пример с Путина и задуматься о стране
Российский лидер Владимир Путин продемонстрировал полное превосходство над американским коллегой Джо Байденом во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об это заявил телеведущий Грег Гатфельд в ходе своего шоу на Fox News.
По его словам, глава России показал важность национальной идентичности.
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«Старина Влад (Владимир Путин — прим. ред.) снова и снова гремит историческими фактами, <…> тогда как наш президент разваливается в режиме реального времени», — сказал он.
Ведущий выразил уверенность, что трудно найти более яркий контраст, чем между Путиным и Байденом. Гатфельд высмеял западных журналистов, которые говорили о якобы плохом состоянии здоровья российского лидера, скрывая печальное положение главы Штатов.
«Путин только и беспокоится, что о том, как важна национальная идентичность. <…> Стало очевидно, что и нам стоило бы», — сказал телеведущий.
Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что многие американцы после просмотра интервью осознали, что им два года врали о событиях на Украине. По ее словам, рассказ Путина Карлсону о тысячелетней истории Руси шокировал жителей США.
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