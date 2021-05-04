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    04 мая 2021, 22:26

    Перестрелка произошла в приграничной территории между Северной и Южной Кореями

    Гора Орлов

    Сотрудники южнокорейского военного ведомства сообщили 3 мая о перестрелке на границе с Северной Кореей. Сеул обвинил в провокационных действиях Пхеньян. Об этом сообщило агентства Yonhар.

    В Объединенном комитете начальников штабов Республики Корея, рассказали, что «северокорейскими войсками произведено несколько выстрелов по южнокорейскому наблюдательному посту».

    Попали в охранное подразделение в городе Чхорвон около 07:41 утра по местному времени (01:41 по Москве), о повреждениях и жертвах не сообщалось.

    Южнокорейские военные также были вынуждены применить оружие, добавил «Ридус».