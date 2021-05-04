Перестрелка произошла в приграничной территории между Северной и Южной Кореями

Сотрудники южнокорейского военного ведомства сообщили 3 мая о перестрелке на границе с Северной Кореей. Сеул обвинил в провокационных действиях Пхеньян. Об этом сообщило агентства Yonhар.

В Объединенном комитете начальников штабов Республики Корея, рассказали, что «северокорейскими войсками произведено несколько выстрелов по южнокорейскому наблюдательному посту».

Попали в охранное подразделение в городе Чхорвон около 07:41 утра по местному времени (01:41 по Москве), о повреждениях и жертвах не сообщалось.

Южнокорейские военные также были вынуждены применить оружие, добавил «Ридус».