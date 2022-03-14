Кандидат в президенты Сербии прокатился на машине с символом Z и флагом России

Кандидат на пост президента Сербии Миша Вацич приехал к зданию избирательной комиссии в Белграде на «Тойоте» с российскими номерами, российским флагом и знаком Z, ставшим неофициальным символом военной спецоперации РФ на Украине.

Вацич заявил, что полностью поддерживает спецоперацию России на Украине. Ранее он также обещал, что Сербия никогда не станет членом Североатлантического Альянса.

Сербия поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия Росси на Украине. Действующий президент Александр Вучич объяснил это решение сильным внешним давлением на страну.