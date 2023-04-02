Мир 02 апреля 2023, 09:45 И эти люди учат нас жить! Володин констатировал деградацию западной политической системы Спикер ГД Володин: западные политики должны предстать перед международным трибуналом РИА «Новости»

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Западных политиков обвиняют в менее серьезных преступлениях, чем те, которые они совершили на самом деле, они должны предстать перед международным трибуналом, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он прокомментировал в своем Telegram-канале обвинение экс-президента США Дональда Трампа в многомиллионном мошенничестве и отметил, что такая же участь может постигнуть действующего американского лидера Джо Байдена.

Володин напомнил, что Байдену вменяют коррупцию на Украине с использованием служебного положения, а также в его доме обнаружили секретные документы. Кроме того, бывшему президенту Франции Николя Саркози дали срок за коррупцию и попытку подкупа судьи. А экс-канцлера Германии Ангелу Меркель обвинили в предвзятости и нарушении принципа равных возможностей для политических партий.

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Он отметил, что решения этих политиков «привели к кровопролитию, разрухе, миллионам жертв и трагических судеб»: ранее — в Ливии, Сирии, Ираке, Югославии и Афганистане, сейчас — на Украине.