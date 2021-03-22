Стали известны планы Британии на Арктику и Черное море

Власти Великобритании намерен увеличить количество военных фрегатов, которые смогут быстро перебросить в Черное и Балтийское моря, Балканы, Арктику и в Средиземноморье. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой плане реформирования британских вооруженных сил.

Власти Великобритании намерены увеличить объем привлекаемых инвестиций для модернизации своего военного флота, увеличения присутствия собственных сил в регионе и поддержки союзников по НАТО.

«Соединенное Королевство сохранит свою историческую роль, обеспечивая НАТО свободу действий в Северной Атлантике и способность поддерживать европейских союзников», — говорится в документе.

Также авторы отметили, что модернизация флота позволит направлять корабли на помощь партнерам по Североатлантическому альянсу в Арктику, Балтийское море, на Балканы, в Средиземное и Черное моря».

Официальный Лондон намерен активно действовать в этих регионах и укреплять связи с Болгарией, Грецией, Румынией, Турцией и Украиной, а также обеспечивать свободу навигации и безопасности в Черном море.

Кроме того, министерство обороны Великобритании намерено нарастить военное присутствие в странах Африки и регионах Индийского и Тихого океанов.

Документ о реформе вооруженных сил Великобритании появился после представленного на минувшей неделе Обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства. В нем говорилось, что страна намерена увеличить количество ядерных ракет и другой военный потенциал, уделяя внимание космосу и кибербезопасности.

В конце 2020 года премьер-министр страны Борис Джонсон пообещал, что в стране появится самый крупный в Европе «надводный флот». Он пообещал найти средства на создание многоцелевых судов и авианосной группы фрегатов.