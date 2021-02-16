Британец пожаловался на изжогу и через 20 минуты умер

Британец Дэн Мортон пожаловался на изжогу, а уже через 20 минут после выпитой таблетки умер. Мужчине был всего 31 год.

Мортон начал испытывать боль в животе, когда гостил у своей сестры 1 февраля, сообщил Mirror. Мужчина решил, что это изжога и принял лекарство. Таблетка Мортону не помогла и ему становилось хуже. Сначала у мужчины произошел припадок, после этого он перестал дышать.

Сестра пыталась спасти его, делая искусственное дыхание, но через 20 минут Мортон умер.

Женщина рассказала, что когда он пришел в дом, он был в полном порядке, а через пять минут стал жаловаться на изжогу. «Он отнес дочь на верхний этаж, а затем спустился вниз и выпил таблетку. Мы позвонили в скорую», — рассказала она.

Врачи уже после смерти Мортона обнаружили у него артериальную блокаду. При ней шансы выжить у мужчины составляли лишь 12%. При этом никакие симптомы у Мортона не проявлялись вплоть до последних минут жизни.

В Греции пожилой мужчина скончался через несколько минут после прививки от коронавируса. 85-летний мужчина ждал в приемной, внезапно он упал и умер. По первоначальной оценке специалистов, смерть пациента не связана с вакцинацией и наступила по другим причинам. Вероятность анафилактического шока они тоже отрицают. Для установки точной причины смерти была назначена срочная судебно-медицинская экспертиза.