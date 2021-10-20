Режим ЧС на границе Латвии и Белоруссии продлили

Правительство Латвии приняло решение режим ЧС в четырех приграничных самоуправлениях на границе с Белоруссией. Ограничение будет действовать до 10 февраля 2022 года. Причиной этого послужил продолжающийся миграционный кризис. Об этом сообщил RT со ссылкой на портал BB.LV.

В понедельник, 18 октября, латвийские пограничники пресекли 15 попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии, сообщила Госпогранохрана страны. Всего с момента начала режима ЧС на границе задержали 402 мигранта, пытавшихся попасть на территорию Латвии.