На границе Армении и Азербайждана снова неспокойная обстановка, там прогремел сильный взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал Armenian Military Portal.

По предварительным данным, взрыв произошел неподалеку от Камир Шука. После этого стали слышны выстрелы. Других подробностей произошедшего пока нет. Неизвестно, получил ли кто-то ранения.

Ситуация на границе Азербайджана и Армении стала одной из тем телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На высшем уровне подробно обсудили обстановку также в Нагорном Карабахе.

В 2019 году по этому вопросу были подписаны трехсторонние договоренности при участии Армении, Азербайджана и России. Стороны условились поддерживать мир в регионе и способствовать восстановлению инфраструктуры.