НАТО заявил о возвращении соперничества и «агрессивной России»

НАТО планирует защищать «уязвимые демократии», коими являются Украина и Грузия, от России. По мнению руководства Североатлантического альянса, Москва продолжает свою «агрессивную политику» в этих странах, которая заключается в «устрашающих» военных операциях у границ стран-участниц НАТО.

«НАТО должно адаптироваться к более требовательной стратегической среде, отмеченной возвращением системного соперничества, настойчиво агрессивной России, подъемом Китая и растущей ролью прорывных технологий», — сказано в стратегическом отчете альянса.

В организации уверены, что Москва всеми силами пытается взять под крыло бывшие советские республики, подрывает их независимость и стремится оградить их от вступления в НАТО.

Альянс пообещал протянуть руку помощи Украине и Грузии, на которые, по мнению руководства НАТО, российские власти оказывают постоянное внешнее и внутреннее давление.

Также в документе сказано, что, несмотря на все разногласия, альянс будет стараться вести диалог с «агрессивной Россией», останется открытым к обсуждению мирного сосуществования и будет реагировать на «конструктивные изменения» в поведении России.