Хвостовую часть мины нашли в помойке в Приднестровье

Коммунальщик в Тирасполе обнаружил в мусорном контейнере пакет с хвостовой частью минометной мины. Об этом рассказали в МВД Приднестровья, написало РИА «Новости».

Работник «Спецавтохозяйства» Тирасполя нашел хвостовую часть мины в понедельник. Она лежала в пакете в мусорном контейнере возле жилых домов на улице Шевченко. Мусорщик оставил свою находку у контейнера и вызвал экстренные службы.

Милиционеры тут же прибыли на место. Они оцепили район и провели эвакуацию жильцов близлежащих домов. После этого взрывотехники изучили фрагмент мины. Найденная часть боеприпаса оказалась не взрывоопасна, и люди с облегчением разошлись по домам.

Правоохранители начали расследование. Предстоит выяснить, кто решил так всех напугать.

Власти Приднестровья накануне ввели «красный» уровень террористической опасности, писала «Газета.ru». На минувшей неделе непризнанную республику сотрясли несколько терактов, в том числе в Тирасполе, где трое неизвестных обстреляли из гранатомета здание Министерства госбезопасности ПМР.