«Хватит заниматься проституцией». Румынские женщины взбунтовались против украинок

Румынские женщины устроили бунт против беженок-украинок. Они упрекают их в совращении своих мужей, написал Telegram-канал «Приднестровец».

В одном из городов появились листовки с требованием к беженкам уехать из Румынии.

«Неуважаемые беженки! Хватит сосать деньги из наших мужей и заниматься проституцией. Вам тут не рады, уезжайте из Румынии! Возвращайтесь на Украину, идите на фронт и там поднимайте дух украинских солдат бесплатно», — говорится в тексте листовки.

Ранее на одном из черногорских курортов разгорелся скандал. Туристы с Украины попытались вывесить свой национальный флаг на шезлонг, но встретили жесткий протест со стороны местного населения. Дело закончилось тем, что хозяева кафе выгнали беженцев со своей территории.

Также жители Италии рассказывали, что украинские беженцы постоянно устраивают скандалы на ровном месте, пристают к прохожим в парках, мусорят и матерятся.

Впрочем, на беженцев с Украины жалуются не только в Италии и Румынии. Некоторые страны ЕС стали пересматривать свое отношение к украинских беженцам и отменять введенные для них социальные льготы, писал RT.