«Хватит раскачивать ядерную лодку». МИД России отреагировал на заявление США о «грязной бомбе» | 360°

Мир 26 октября 2022, 06:20 «Хватит раскачивать ядерную лодку». МИД России отреагировал на заявление США о «грязной бомбе» Представитель МИД России Воронцов: делегация США подтвердила план по «грязной бомбе» РИА "Новости"

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Выступление представителя США Брюса Тернера на заседании Первого комитета ГА ООН подтвердило опасения о подготовке провокации с использованием «грязной бомбы». Об этом заявил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, сообщило РИА «Новости».

«В отношении ситуации с „грязной бомбой“ хотелось бы заявить, что делегация США лишь подтвердила наше предостережение. <…> Хватит раскачивать ядерную лодку», — сказал он.

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Замруководителя российской делегации напомнил, что киевский режим готовит провокацию, после которой он и его западные кураторы обвинят Россию в применении оружия массового поражения. Они рассчитывают усилить антироссийскую кампанию, чтобы изолировать страну.

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Однако она предупредила все мировое сообщество о том, что готовится такой удар, и потребовала прекратить предпринимать действия, которые могут спровоцировать ядерную катастрофу.

Константин Воронцов прокомментировал слова Брюса Тернера на Конференции по разоружению. Он назвал заявления о «грязной бомбе» дезинформацией и созданием предлога для применения ядерного оружия.