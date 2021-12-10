«Хватит ориентироваться на западные памперсы и чипсы». Лукашенко призвал страны ЕАЭС развивать импортозамещение

Странам Евразийского экономического союза необходимо развивать общие рынки и переходить на внутреннее производство. Для налаживания полного импортозамещения есть все возможности. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он пояснил, что основная цель западных стран состоит в уничтожении конкурентов, о чем свидетельствуют санкции, которые ввели США и страны Евросоюза.

«Хватит нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы. Мы сами можем их производить», — так начал свое выступление белорусский лидер. Видео заседания опубликовал Telegram-канал Ura.ru.

Лукашенко отметил. что направление развития евразийской экономической интеграции идет в плановом порядке. Несмотря на сложности, формируются общие рынки, а страны ЕАЭС достигли хороших результатов во внешней и взаимной торговле.

Президент Белоруссии призвал рассмотреть создание общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов. По его словам, этот вопрос носит принципиальный характер.