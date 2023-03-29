Мир 29 марта 2023, 22:42 «Хватит нас запугивать». Работники ЗАЭС призвали Украину прекратить обстрелы Работники ЗАЭС пожаловались главе МАГАТЭ на шантаж со стороны властей Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пообщался с сотрудниками ЗАЭС. Работники попросили его повлиять на президента Украины Владимира Зеленского, который не дает им «спокойно работать», сообщило РИА «Новости».

Сотрудники Запорожской атомной электростанции также обратились к Гросси с просьбой о прекращении огня по ЗАЭС. Они напомнили, что от работы станции зависит безопасность всей Европы.

Реклама

«Мы не хотим, чтобы здесь получился второй Чернобыль. Хватит обстреливать атомную станцию, хватит нас запугивать и шантажировать. Объясните, пожалуйста, Зеленскому, что мы хотим спокойно работать», — сказала одна из работниц в разговоре с Гросси.

В ответ Рафаэль Гросси пообещал продолжить работу по защите Запорожской АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Гросси ранее прибыл Запорожскую АЭС с делегацией. Он заявил, что организация начала разрабатывать новую концепцию защиты ЗАЭС. Также Гросси указал на необходимость принять все меры для охраны Запорожской АЭС от возможных атак. По его словам, в МАГАТЭ предложат варианты, которые примут все стороны.