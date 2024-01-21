Мир 21 января 2024, 11:32 «Хватит!» Главу ЕК раскритиковали из-за решения по Украине Политик Филиппо назвал призыв фон дер Ляйен продолжать помогать Украине безумием Michele Nucci / Global Look Press

Читать 360tv в

Заявления председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах выделить очередные 50 миллиардов для Украины стали неприемлемыми. Об этом в социальной сети X сообщил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Это просто безумие! Франция выделит как минимум десять миллиардов евро. На эти деньги можно построить 50 новых больниц! Хватит!» — написал он.

Реклама

Филиппо напомнил, что у главы Еврокомиссии нет полномочий распоряжаться деньгами французских налогоплательщиков.

«Странно, что ни один депутат от Франции не высказался против нового пакета помощи Украине», — добавил политик.

В начале января фон дер Ляйен заявила, что если лидеры стран — членов сообщества не придут к консенсусу по выделению 50 миллиардов евро Украине, то ЕС найдет альтернативные источники финансирования.

Кроме денежной помощи, Евросоюз намерен направить украинской армии как минимум миллион артиллерийских снарядов уже к весне.