«Хватит этой мистификации». Италия открестилась от антироссийской кампании

В Италии никто не проводит антироссийскую кампанию. Об этом заявил министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо. Его слова привело агентство ANSA.

«В Италии никто не проводит антироссийскую кампанию <…>. Хватит этой мистификации реальности и провокаций», — сказал глава итальянского МИД.

Он также добавил, что «Италия уважает народ России» и «продолжит всегда его уважать».

МИД РФ 1 июня опубликовал доклад «О нарушениях прав граждан России и соотечественников в зарубежных странах. Там, в частности, говорилось о случаях агрессии и дискриминации в отношении россиян со стороны итальянцев, о кампании против российской культуры и ангажированности местных СМИ при освещении ситуации на Украине.

Ди Майо считает, что итальянские средства массовой информации «очень хорошо выполняют свою работу» и «профессионально излагают факты.

«С Россией надо поддерживать открытый канал диалога, потому что только Россия может принести нам мир <…>. В то же время, однако, наши СМИ не могут брать у России уроки журналистики, не говоря уже о получении угроз», — добавил итальянский министр.

Также в докладе МИД РФ сообщалось, что наличие хотя бы минимальных связей с Россией сегодня может стать в мире причиной для физического насилия.