Хватал за ногу на обеде: Бориса Джонсона обвинили в домогательствах

Британский премьер-министр Борис Джонсон приставал к своим коллегам-женщинам в бытность работы в СМИ. В непристойном поведении его уличила журналистка Шарлотта Эдвардс.

Колумнист The Sunday Times посвятила свой недавний материал событиям почти 20-летней давности. В нем она описала, как поступил Джонсон, возглавлявший на тот момент политический журнал The Spectator.

Эдвардс уточнила, что все произошло на совместном обеде «в конце 90-х или начале 2000-х». Журналистке тогда было немногим за 20, а Борису Джонсону — чуть более 30 лет.

«Под столом я почувствовала руку Джонсона на своем бедре. Он сжал его», — написала Шарлотта, добавив, что рука главного редактора продвинулась выше.

Сидевшая по другую сторону от нынешнего британского премьера женщина позже рассказала журналистке, что с ней Борис Джонсон повел себя аналогичным образом.

По словам Эдвардс, ее обычной реакцией стало бы сопротивление. Но все происходило на рабочей встрече, поэтому журналистка промолчала.

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Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании заявил, что предъявленные Джонсону обвинения «не соответствуют действительности».

Сам премьер, уточнил The Guardian, был взбешен появившейся в СМИ информацией. В его представительстве случившееся охарактеризовали как «бред и глупость».

На посту главного редактора The Spectator Борис Джонсон пробыл пять лет. Журнал он возглавлял с 1999 по 2005 год.