27 ноября 2022, 08:52
«Хватает же наглости требовать деньги». Ведущий Fox News посоветовал Зеленскому «заткнуться»
Ведущий Fox News Карлсон назвал Зеленского коррумпированным диктатором
Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон возмутился позицией президента Украины Владимира Зеленского, который постоянно требует денег у конгресса. Заявление журналиста опубликовано на сайте телеканала.
Телеведущий подчеркнул, что экономика США падает на дно из-за помощи Украине. Общий размер транша уже превысил 90 миллиардов долларов, превысив ежегодные траты в Афганистане вдвое.
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Такер Карлсон отметил, что Зеленскому все равно мало денег. Он уже не просит материальной поддержки, а требует ее.
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В качестве примера журналист привел несколько фрагментов из видеообращений президента Украины и сделал вывод, что Зеленский — коррумпированный диктатор.
«Хватает же у него наглости! Когда он уже заткнется?», — заключил журналист.
Ранее Украину назвали неспособной выйти победителем в конфликте с Россией даже при помощи НАТО.
США
Владимир Зеленский
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