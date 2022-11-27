Мир 27 ноября 2022, 08:52 «Хватает же наглости требовать деньги». Ведущий Fox News посоветовал Зеленскому «заткнуться» Ведущий Fox News Карлсон назвал Зеленского коррумпированным диктатором РИА «Новости»

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Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон возмутился позицией президента Украины Владимира Зеленского, который постоянно требует денег у конгресса. Заявление журналиста опубликовано на сайте телеканала.

Телеведущий подчеркнул, что экономика США падает на дно из-за помощи Украине. Общий размер транша уже превысил 90 миллиардов долларов, превысив ежегодные траты в Афганистане вдвое.

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Такер Карлсон отметил, что Зеленскому все равно мало денег. Он уже не просит материальной поддержки, а требует ее.

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В качестве примера журналист привел несколько фрагментов из видеообращений президента Украины и сделал вывод, что Зеленский — коррумпированный диктатор.

«Хватает же у него наглости! Когда он уже заткнется?», — заключил журналист.

Ранее Украину назвали неспособной выйти победителем в конфликте с Россией даже при помощи НАТО.